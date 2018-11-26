وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة (كيانات إرهابية)، قد أصدرت قرارا بإدراج 161 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، في القضية رقم 653 لسنة 2014.

ومن بينهم أكثر من 20 سيدة، ومنهم خديجة ابنة القيادي الإخواني حسن مالك، وشقيقته سناء وشقيقتهما عائشة وشقيقهن عمر.

يذكر أن القيادي حسن مالك ونجله تطاردهما اتهامات بالإضرار بالاقتصاد القومي وإمداد تنظيم الإخوان الإرهابي بالأموال، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة.

واعتقلت الشرطة المصرية عمر نجل حسن مالك في 17 أغسطس 2013 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة" وقضت المحكمة في 16 مارس 2014 بإحالته ضمن 14 شخصا في القضية إلى المفتي.

ولاحقا، اعتقلت قوات الأمن حسن مالك في 22 أكتوبر 2015 بتهمة دعم "جماعة محظورة" وتمويل اعتصامي رابعة والنهضة.