وقالت مصادر عسكرية إن الاشتباكات كانت الأعنف، واستمرت 8 ساعات متواصلة، بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مواقع الجعشة وحصمي والحيد جنوب غربي مدينة دمت، إثر هجوم للقوات الحكومية من 3 اتجاهات.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية سيطرت على موقعين جديدين جنوبي مدينة دمت، يطلان على عدد من القرى، شرقي الضالع.

معارك في الحديدة

وفي محافظة الحديدة، دارت اشتباكات بين قوات المقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة، كما قصفت القوات المشتركة مواقع كان المتمردون يستخدمونها للقصف على مواقع المقاومة والأحياء السكنية في مدينة التحيتا.

ويأتي ذلك فيما مشطت القوات المشتركة بعض القرى في المدن، وأخلتها من المسلحين الحوثيين، فيما تعرضت عشرات المنازل في التحيتا لأضرار تفاوتت بين تدمير كلي وجزئي بسبب المقذوفات المتواصلة على الأحياء السكنية.

وقد أصيب من جراء القصف الحوثي عشرات المدنيين في مديرتي التحيتا وحيس، فيما أحبطت قوات ألوية العمالقة في وقت سابق هجوما للميليشيات الانقلابية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وقالت ألوية العمالقة إن المتمردين حاولوا التسلل إلى مواقعها في المدينة عبر أحد الأودية في أطراف مدينة حيس، ولكن قواتها أحبطت هذه المحاولة.



تفكيك ألغام حوثية

وفي محافظة حجة، عثرت وحدة التشكيل البحري التابعة للقوات الحكومية اليمنية، على 13 لغما بحريا زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، قبالة سواحل المحافظة على البحر الأحمر.



وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة إن فرق الهندسة العسكرية تمكنت من إتلاف 11 لغما بحريا في عرض البحر، فيما تم نقل اثنين منها إلى جزيرة الدويمة التابعة لمديرية ميدي.



وكانت قوات التشكيل البحري عثرت قبل يومين على 16 لغما بحريا، ليصل عدد الألغام التي جرى العثور عليها خلال اليومين الماضيين إلى 29 لغما بحريا، وهي أكبر كمية ألغام يتم العثور عليها في فترة زمنية قصيرة.