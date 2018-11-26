وقال فرح نور وهو شيخ في بلدة جالكعيو لرويترز "اقتحمت سيارة ملغومة مركز رجل دين مثير للجدل يدعى عبد الولي. المسلحون الآن في الداخل ويطلقون النار".

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم الشباب: "اقتحمت سيارة ملغومة مركز رجل أهان النبي. مسلحونا في الداخل الآن والمعارك مستمرة".

وأضاف أن رجل الدين ويدعى عبد الولي قتل في الهجوم مع عشرة من أتباعه.

ولم يتسن تأكيد عدد القتلى بشكل مستقل.

وقال سكان في بلدة جالكعيو ومسؤول محلي إن المسلحين ربما استهدفوا عبد الولي لأن مركزه يستضيف في الأغلب شبابا يسمعون الموسيقى ويرقصون.

وقالت الشباب في العام الماضي إن رجل الدين كان يشير إلى نفسه على أنه نبي، لكن عبد الولي نفى ذلك.