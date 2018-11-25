وجاء الإعلان المشترك في ختام زيارة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري محمد أحمد زكي للعاصمة السودانية، حيث التقى نظيره أحمد عوض بن عوف.

وقال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول كمال عبدالمعروف، في ختام الزيارة التي استمرت يومين: "في جانب العمليات، تم الاتفاق على (تسيير) دوريات مشتركة، وقريبا قوات مشتركة، كل ذلك لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود والجرائم العابرة لها".

وأشار عبد المعروف إلى أن الطرفين اتفقا على عقد لقاءات دورية بين رئيسي أركان الجيشين، على أن يجتمع مدراء الاستخبارات العسكرية كل 6 أشهر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس أركان الجيش السوداني قوله: "تم الاتفاق على تبادل التعاون الأمني والاستخباري في كل الملفات التي تخص البلدين والإقليم".

وتمتد حدود البلدين بطول أكثر من ألفي كيلومتر في منطقة صحراوية شاسعة ومقفرة يقع جزء منها في إقليم دارفور السوداني المضطرب منذ عام 2003.

ومطلع الشهر الجاري، زار الرئيس السوداني عمر البشير مصر بعد أسبوعين من استضافة الخرطوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبرفقته 12 وزيرا من حكومته لإجراء مباحثات بين البلدين تم خلالها التوقيع على 12 اتفاقا.