ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إنه "تم إحباط عملية تسلل بعد مشاهدة 6 أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الأردني (حيث) تم تطبيق قواعد الاشتباك (معهم)، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة الآخرين وتحويلهم إلى الجهات المختصة".

من جانب آخر، أكد المصدر "إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات الأحد حيث تم في العملية الأولى "مصادرة (362000) حبة كبتاغون و(50000) حبة ترامادول"، وفي العملية الثانية "ضبط (28) كف حشيش و(72000) حبة كبتاغون"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

وشدد الأردن الذي يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ منذ اندلاع الازمة في سوريا في مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات المتطرفين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك. كما اعتقل وسجن عشرات من تجار المخدرات.