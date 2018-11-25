أبوظبي - سكاي نيوز عربية قتل 6 عناصر من تنظيم القاعدة بينهم قياديان في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء باليمن، الأحد، بعد أن شنت طائرة أميركية بدون طيار "درون" غارة جوية على مواقع التنظيم المتطرف.
وأفادت مصادر محلية بأن الطائرة الأميركية استهدفت موقعا للقاعدة بمنطقة ذي كالب في القريشية، مما أدى إلى مقتل القياديين أبو محمد الذهب وأبو القعقاع 4 من مرافقيهم.
وتستهدف الولايات المتحدة بين الحين والآخر، مسلحي القاعدة في محافظات اليمن الجنوبية.
وتصنف واشنطن فرع القاعدة في اليمن، المعروف باسم "القاعدة في جزيرة العرب"، كأخطر فروع التنظيم الإرهابي.