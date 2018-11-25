أبوظبي - سكاي نيوز عربية قتل 6 عناصر من تنظيم القاعدة بينهم قياديان في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء باليمن، الأحد، بعد أن شنت طائرة أميركية بدون طيار "درون" غارة جوية على مواقع التنظيم المتطرف.