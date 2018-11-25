وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و15 متهما بالسجن المشدد 10 أعوام، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال، الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

ورفضت محكمة النقض في 19 أبريل الماضي طعن 46 متهما في قضية اغتيال النائب العام، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات، كما قضت محكمة جنايات القاهرة يوليو العام الماضي، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام.

واغتيل بركات في انفجار سيارة مفخخة استهدف موكبه قرب منزله بمنطقة مصر الجديدة شمال شرقي العاصمة القاهرة في يونيو 2015.

ووجه للمتهمين آنذاك ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وحيازة مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.

يذكر أن وزير الداخلية السابق، مجدي عبدالغفار، اتهم، في وقت سابق، جماعة الإخوان "الإرهابية" بالتخطيط والتنفيذ لحادثة اغتيال بركات.