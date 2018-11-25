وأوضح المصدر أن خفر السواحل في البحرية عثروا على "15 جثة" على متن زورق "كان على وشك الغرق في البحر بعد أن توقف محركه عن العمل منذ أربعة أيام" قبالة مدينة الناظور في شمال غرب المغرب.

وتابع أنه تم انتشال "53 ناجيا" بينهم ثماني نساء نقلوا جميعا إلى مرفأ الناظور، موضحا أن جميع ركاب الزورق من دول أفريقيا ما وراء الصحراء.

وكانت البحرية المغربية أعلنت أنها أنقذت الخميس 289 مهاجرا غالبيتهم من دول ما وراء الصحراء الكبرى في إفريقيا قبالة الناظور أيضا. وأوضح المصدر نفسه أن "الجميع نقلوا سالمين الى المرفأ".

وتفيد معلومات وزارة الداخلية الاسبانية أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا الى اسبانيا منذ مطلع السنة الحالية على متن 1859 زورقا.

كما قدرت منظمة الهجرة الدولية بـ 630 عدد المهاجرين الذين غرقوا في البحر لدى محاولتهم العبور إلى إسبانيا منذ مطلع السنة، فيما بلغ عدد الغرقى من المهاجرين طوال العام الماضي 224.

وإضافة إلى المهاجرين الأفارقة من دول ما وراء الصحراء الكبرى، شهدت الأشهر القليلة الماضية محاولات عبور لشبان مغاربة على متن زوارق مطاطية.