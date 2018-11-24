وأوضح وزير العدل، بعيد إقفال صناديق الاقتراع أن نسبة نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 67 في المئة.

وكانت صناديق الاقتراع فتحت أبوابها، الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وعددهم 356 ألف ناخب، يختارون ممثليهم في 40 دائرة، وأغلقت الصناديق عند الثامنة مساء.

وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 500 مرشح على المقاعد النيابية والبلدية، وهم 346 مرشحا في الانتخابات النيابية يتنافسون على 40 مقعدا في مجلس النواب، و160 مرشحا بلديا يناقسون على مقاعد 30 مجلسا بلديا.

ويبلغ عدد المراقبين للانتخابات النيابية والبلدية 231 مراقبا، يمثلون مؤسسات المجتمع المدني في البحرين.

وكانت مصادر بحرينية رسمية قد توقعت إقبالا كثيفا على المشاركة، بعد أن تضاعفت أعداد المقترعين في انتخابات الخارج، الثلاثاء الماضي.

وأكدت الحكومة البحرينية أن الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة تمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي الشامل بالبلاد.