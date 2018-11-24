وأفادت مصادر عسكرية بمقتل أكثر من 15 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة على جبهة قانية في البيضاء.

وأشارت إلى أن قوات دعم الشرعية في المحافظة، صدت محاولة تسلل للمتمردين الحوثيين إلى أحد مواقعها في جبهة قانية، بإسناد من طائرات التحالف العربي.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، تقدما مستمرا لقوات الجيش الوطني اليمني منذ أسابيع، حيث أصبح الخناق يضيق أكثر على المتمردين.

وشهدت كتاف، كبرى مديريات محافظة صعدة، عملية نوعية لقوات الشرعية، أسفرت عن سيطرتها على مواقع إستراتيجية عدة.