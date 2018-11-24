وقالت الخطوط الجوية الكويتية في تغريدة: "تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح بشأن ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، بأن الرحلة رقم 302 المقرر وصولها إلى الكويت قادمة من مومبي بتاريخ 14 نوفمبر 2018، والتي تم تحويلها إلى مطار دبي بسبب إغلاق حركة الوصول والإقلاع في مطار الكويت الدولي نتيجة للأحوال الجوية في ذلك اليوم".

وتابعت: "كان على متن الرحلة راكب وراكبة يحملان الجنسية القطرية، وبحسب سياسة الخطوط الجوية الكويتية فقد تم استضافة ركاب هذه الرحلة، ومن ضمنهم الراكب والراكبة القطريين المذكورين في فندق المطار في دبي إلى حين موعد مغادرة الرحلة إلى الكويت".

وأوضحت الخطوط الكويتية أن الطائرة أكملت رحلتها إلى الكويت بتاريخ 15 نوفمبر 2018، وعلى متنها الراكبين القطريين، ومن ثم سافرا إلى الدوحة على متن رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 617 بتاريخ 16 نوفمبر 2018.

وأضافت في تغريدتها: "تتقدم الخطوط الجوية الكويتية بالشكر لسلطات مطار دبي على حسن تعاملهم الكريم مع كافة ركاب الرحلة المذكورة".

يذكر أن العديد من الدول، أبرزها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كانت قد أعلنت مقاطعتها لقطر في يونيو 2017، بسبب دعمها للإرهاب وزعزعتها لاستقرار المنطقة.