وقالت وسائل إعلام رسمية إن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا تساقطا كثيفا للأمطار، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر الغيوم.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الجمعة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء مصر، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء.

وحذرت الهيئة من أن الأمطار ستكون غزيرة ورعدية أحيانا، كما ستشمل مناطق من جنوب مصر.

وكشفت الهيئة في بيان توقعاتها ليوم السبت، أن تكاثر السحب سيستمر على أغلب الأنحاء مصحوبا بسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال البيان إن الرياح تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك يوم السبت.