أبوظبي - سكاي نيوز عربية استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الإماراتية.