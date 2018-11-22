وأضاف أنه تم تدمير مخبأ للأسلحة في غارة جوية ثانية، الأربعاء، وقتل 37 متشددا في ضربتين جويتين أخريين هذا الأسبوع.

وكثفت الولايات المتحدة عملياتها في الصومال منذ العام الماضي بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قواعد الاشتباك.

ونفذت الولايات المتحدة 24 ضربة جوية، العام الجاري، ضد حركة الشباب التي تتخذ من الصومال مقرا لها.

وتدعم القوات الأميركية في الصومال الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ضد حركة الشباب الإرهابية، التي فقدت السيطرة على معظم بلدات ومدن الصومال بعد طردها من مقديشو عام 2011.

وتعد حركة الشباب من أخطر المنظمات الإرهابية الناشطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وغالبا ما تستهدف مقديشو بهجمات قاتلة.