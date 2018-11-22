وذكرت التحريات الأولية انضمام عائشة إحدى بنات خيرت الشاطر والمتهمين الآخرين إلى جماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وكان خيرت الشاطر نائبا أول للمرشد العام لجماعة الإخوان وقت إلقاء القبض عليه في يوليو عام 2013، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة، وسط احتجاجات حاشدة على حكمه.