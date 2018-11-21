وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش عثر على 12 لغما بحرية، حيث تستمر مليشيات الحوثي في زراعة مئات الألغام البحرية، في سواحل البحر الأحمر، لإعاقة الملاحة الدولية.

من جانب آخر، أوضحت مصادر يمنية ميدانية وطبية أن مدنيا واحدا قـتل وأصيب 6 آخرون بألغام وقذائف زرعها مسلحو الحوثي في مدينة الحديدة.

وقالت المصادر إن طفلة قتلت وأصيبت شقيقتها بانفجار لغم زرعه الحوثيون شمالي مديرية المراوعة شرقي مدينة الحديدة.

وحصدت الألغام والعبوات الناسفة المموهة، التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مزارع الساحل الغربي ومديريات تهامة، عشرات الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء.