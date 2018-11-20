وأكد الرئيس الأميركي في بيان أن السعودية حليف حيوي في مواجهة إيران، وأن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكا راسخا للملكة.

وشدد ترامب على أن إيران مسؤولة عن دعم مليشيات حزب الله الإرهابية في لبنان، لافتا إلى أن النظام الإيراني قام بقتل عددا من الأميركيين والأبرياء الآخرين في الشرق الأوسط.

كما اتهم الرئيس الأميركي إيران بالسعي إلى زعزعة الجهد الديمقراطي الهش في العراق.