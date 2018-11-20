وبحسب البيان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، ستساعد هذه الأموال البرنامج في توسيع نطاق عملياته لتقديم مساعدات غذائية لإنقاذ حياة 10 إلى 12 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد في اليمن، بما في ذلك أكثر من مليوني طفل.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت السعودية والإمارات عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي لأزمة الغذاء في البلاد من خلال رعاية نحو 12 مليون يمني.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، أن دول التحالف العربي لدعم الشرعية قدمت خلال 3 سنوات نحو 18 مليار دولار لمساعدة الشعب اليمني، مشيرا إلى سيجري العمل على وصول المساعدات إلى مستحقيها في كافة أنحاء اليمن من خلال التعاون مع شركاء موثوق بهم.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، في الرياض، إن المبادرة الجديدة التي أطلقتها السعودية والإمارات تهدف لتأمين الغذاء إلى ما بين 10 و12 مليون يمني.

ويحاصر الحوثيون مناطق عدة في اليمن، مما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، علاوة على نهب هذه المساعدات.