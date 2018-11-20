وأورد الجيش في بيان: "نفذت طائرات إف - 16 العراقية ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور الاستخباراتية)".

وأوضح البيان أن الغارات أدت إلى دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لداعش في منطقة السوسة.

في غضون ذلك، نفذت ضربة في منطقة الباغور على مقر ما يعرفُ بفيلق الفاروق وبداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة.

ونفذ الجيش العراقي ضربات جوية عدة ضد "داعش" في سوريا منذ العام الماضي، بموافقة حكومة الرئيس بشار الأسد والتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيمات الإرهابية.