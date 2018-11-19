وتطرق المالكي، خلال المؤتمر الذي عقد بالرياض، إلى اجتماع اللجنة الرباعية الاقتصادية الخاص بشأن اليمن، الذي ضم السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا، مفيدا أنه جرى خلال الاجتماع اتخاذ بعض الخطوات لتحسين الاقتصاد اليمني، وفقما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد المتحدث على أن التحالف دعم خطة الاستجابة للعمليات الإنسانية الشاملة لليمن بأكثر من مليار دولار عن طريق المملكة والإمارات والكويت، فيما بلغ ما قدمته السعودية منذ عام 2014 حتى الآن أكثر من 13 مليار دولار.

وأشاد المالكي بجهود التحالف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتواصلة لدعم أبناء الشعب اليمني، خصوصا الجهود التي يبذلها التحالف في إعادة الأطفال المجندين من قبل الميليشيات الإرهابية، منوها بجهود قيادة التحالف في تدشين العملية التعليمية ضمن حملة "تعليمي" في جزيرتي الفتش وبكلان.

وعن تجاوزات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، أكد المالكي أن الانقلابيين يواصلون انتهاكاتهم في الداخل اليمني متجاهلين القانون الدولي والإنساني، حيث زرعوا الألغام في مدرسة الأشرافية وفي بعض الأماكن بشكل عشوائي بمدينة الحديدة، كما استخدمت أكياس برنامج الغذاء العالمي لوضع مادة الـTNT المتفجرة بداخلها.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، قال إن "قوات الجيش الوطني، بدعم من التحالف، نفذت بصعدة في محور الملاحيظ عمليات ناجحة تمكنت من خلالها من إحكام السيطرة على المحور"، لافتا إلى أن العمليات مستمرة باتجاه مران، كما تقوم القوات في محور الضالع باشتباكات مع الميليشيات.

وأشار إلى أن القوات الموالية للشرعية في محور تعز بالجبهة الشرقية تمكنت من استهداف وتدمير مدفع مضاد للطيران من عيار 23 مليمترا، بينما اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والانقلابيين في صرواح بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث جرى خلالها استهداف أحد مخازن الميليشيات في جبل الصعيد.

ولفت المتحدث إلى الاشتباكات المستمرة في محور البيضاء بين القوات الموالية للشرعية والانقلابيين، جرى خلالها تحرير مواقع إستراتيجية في جبل صوران.

وبخصوص معركة الحديدة، أوضح أن العملية العسكرية مستمرة في وتيرة متفاوتة لأسباب كثيرة، من ضمنها مراعاة عدم التسبب بأي أضرار للمدنيين.

جدير بالذكر أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية حتى الآن بلغ 207 صواريخ، كما وصل عدد المقذوفات إلى 68534 مقذوفا، فيما بلغ إجمالي خسائر مليشيا الحوثي التابعة لإيران، 203 من مواقع أسلحة ومعدات خلال الفترة من 12 حتى 19 نوفمبر 2018، بينما وصل عدد القتلى من الانقلابيين إلى 817.