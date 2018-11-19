ويتراجع نتانياهو بهذا الإعلان عن قرار التجميد الذي أعلنته حكومته الشهر الماضي بتأجيل هدم القرية حتى إشعار آخر.

ويأتي القرار الجديد، بعد ساعات من توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اتفاق مع بينيت، يبقى بموجبه الأخير في الحكومة، ويحميها من السقوط.

وانتقد بينيت سياسة رئيس الوزراء بتأجيل هدم قرية الخان الأحمر، وعدم تنفيذه قرارا قضائيا بهدم القرية وطردها من سكانها.

وطالب بينيت، الذي يتولى حقيبة التعليم، نتانياهو بتعديل مسار الحكومة السياسي والأمني كشرط للبقاء في الحكومة، ومن بين المطالب هدم القرية، واستعادة ما يسمى "قوة الردع في غزة".

ويعيش نحو 200 بدوي بالخان الأحمر في أكواخ من الصفيح والخشب، ويرعون الماشية والأغنام.

وتقع القرية شرقي القدس على الطريق المؤدي إلى مدينة أريحا والبحر الميت، وتحاصرهم المستوطنات الإسرائيلية من الجهات كافة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في 21 أكتوبر الماضي تأجيل هدم القرية، للبحث عن خطط بديلة، قبل تنفيذ الإخلاء القسري.

لكن الأزمة التي عصفت بحكومة نتانياهو خلال الأيام الماضية، دفعته على ما يبدو إلى تغيير سياسته فيما يتعلق بالقرية، خصوصا أن الذي أنقذ ائتلافه من الانهيار، هو حزب البيت اليهودي المتطرف بزعامة بينيت.

وأثار مصير القرية اهتمام عدد من البلدان حول العالم، من بينها 8 دول في الاتحاد الأوروبي دعت إسرائيل إلى "مراجعة قرارها"، فيما اعتصم ناشطون فلسطينيون وأجانب في خيام داخل القرية.

وتزعم إسرائيل أن سكان القرية يقيمون فيها بصفة "غير قانونية"، وأمهلتهم حتى الأول من أكتوبر الجاري لهدم "كل المباني المقامة" فيها بأنفسهم.