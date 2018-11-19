وأعرب الجارالله، في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش مشاركته احتفال السفارة الفلسطينية لدى البلاد بذكرى إعلان الاستقلال الـ30، عن توقعاته وتفاؤله بأن يكون مستوى التمثيل في القمة عال ويليق بتجربة مجلس التعاون ويجسد حرص قادة دوله في الحفاظ على هذه التجربة الرائدة.

وأضاف أنه منذ انعقاد القمة الأخيرة في الكويت والنهج الكويتي معروف بتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأن "نضع الخلاف الخليجي في إطار وأن نسعى إلى أن نواصل آليات عملنا الخليجي".

كما أشار إلى "أن اللجان الوزارية تجتمع في أكثر من مناسبة في دولة الكويت وبالتالي الحرص على استمرارية وإبقاء آلية مجلس التعاون موجودة وفعالة ومستمرة ومتواصلة".

وذكر أن هذه القمة "تمثل بارقة أمل في إعادة إحياء الجهود الهادفة لاحتواء الخلاف الخليجي الذي طال أمده".