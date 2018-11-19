وفي بيان نشره على حسابه في تويتر، الاثنين، قال القيادي محمد علي الحوثي: "نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات.. اليمنية (في إشارة إلى المتمردين) إلى التوجيه بوقف إطلاق الصواريخ..".

كما دعا الحوثي، الذي يتولى رئاسة ما يطلق عليه "اللجنة الثورية العليا"، قيادة التمرد إلى تأكيد استعدادها "لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كل الجبهات، وصولا إلى سلام عادل ومشرف".

وتطلق الميليشيات الموالية لإيران صواريخ باليستية باتجاه السعودية، نجحت المنظومة الدفاعية للمملكة في التصدي لمعظمها.

ويسعى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث، إلى إعادة إطلاق محادثات السلام في الأسابيع المقبلة، في خطوة لاقت دعما من التحالف العربي والشرعية اليمنية.

وشهدت جبهات صعدة والساحل الغربي والبيضاء في الأسابيع الماضية إنجازات ميدانية للقوات الشرعية، وسط تقهقر ملحوظ لميليشيات الحوثي التي تكبدت هزائم فادحة.