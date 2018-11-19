وأضافوا أن مقاتلي داعش الذين كانوا متحصنين في جبال تلول الصفا الواقعة بشرق محافظة السويداء بدأوا انسحابهم في الأيام القليلة الماضية، مع اقتراب دبابات الجيش السوري المدعومة بغارات جوية عنيفة من آخر معاقلهم.

وقال زعماء محليون في مدينة السويداء، إن قوات الجيش وفصائل متحالفة معها تكبدت خسائر فادحة خلال محاولات استمرت أسابيع للتقدم في عمق تلك المنطقة الجبلية البركانية التي أدت أرضها الوعرة إلى جعلها منذ فترة طويلة ملاذا مثاليا للهاربين والمعارضين.

وقالت وسائل الإعلام السورية نقلا عن مصادر الجيش، إن قوات الجيش أطبقت على تلول الصفا وذكرت مواقع إلكترونية مؤيدة للحكومة، أن الجيش رفع العلم السوري قرب ضريح أحد الأولياء بالقرب من الموقع.

وفقد التنظيم الإرهابي معظم الأراضي التي كان يسيطرعليها في سوريا العام الماضي وقد تقدم عبر مدينة السويداء في يوليو انطلاقا من المناطق الصحراوية الواقعة شرقي المدينة وقتل أكثرمن 200 شخص .

وقال مصدر سابق بالمعارضة يعرف المنطقة بشكل جيد، إن من المعتقد أن مقاتلي داعش فروا لمناطق أخرى إلى الغرب من بينها بلدة الرحبة مع اختباء كثيرين أيضا في المنطقة الصحراوية الشرقية الواسعة القليلة السكان.

وإلى الشمال الشرقي شن أيضا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غارات جوية على بلدة هجين شرقي نهر الفرات، وهي آخر جيب مازال تنظيم داعش يسيطر عليه في سوريا قرب الحدود مع العراق.