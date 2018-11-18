وقالت مصادر إن الشيخ الغراوي، والمعروف أيضا كناشط مدني معارض لبعض السياسات، جرى نقله إلى المستشفى العسكري لكنه كان قد فارق الحياة.

وكان الغراوي، الذي لقي حتفه بعدة رصاصات أمام منزله، يدعو لتشكيل فصيل مسلح يأخذ على عاتقه حمل السلاح سعياً منه لتحقيق مطالب البصرة ضد تجاهل الحكومتين المحلية والمركزية لمطالب المحافظة.

ويعتبر الغراوي أحد المحركين الرئيسيين للاحتجاجات ضد الفساد التي اندلعت بقوة في الجنوب العراقي وتحديدا وسط البصرة والتي وصلت إلى التحريض وإشعال النيران في القنصلية الإيرانية وبعض المقرات الحزبية والحكومية.