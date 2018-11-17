وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وتمكنت خلاله من تحرير قرى المدافن والقاعدة والقوز وأجزاء من جبل عقاب المطل على خط إمدادات الميليشيا الانقلابية الرابط بين الكدحة ومقبنة.

وفي مديرية مقبنة، تمكنت القوات الشرعية من تحرير تبة سعدة، وتبة الراعي وقرية القوز جنوب منطقة قهبان بمديرية مقبنة، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.

وأكد المصدر، أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.