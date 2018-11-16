وقال الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، إن ما يقرب من ستة آلاف شخص عادوا إلى سوريا في الأسبوع الماضي فقط، وفقا لبيانات جمعتها روسيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن الجنرال الروسي قوله: "إنهم يشهدون تدفقات أكبر من اللاجئين العائدين إلى وطنهم".

كانت موسكو والحكومة السورية تشجعان اللاجئين على العودة، وأشارتا إلى تراجع العنف في أرجاء البلاد.

وشنت روسيا عمليات عسكرية لمساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 2015، ما غير دفة الحرب لصالحه.

لكن حكومات غربية تقول، إنه من المبكر للغاية تشجيع العودة، خشية أن يواجه اللاجئون اضطهادا لدى عودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في غياب اتفاق سياسي شامل.