ونفذت قوات الجيش عملية التفاف مباغته على مدينة دمت من الجهه الشمالية الغربية، استطاعت خلالها محاصرة الحوثيين وقطع خطوط الإمداد الرئيسة عنهم داخل المدينة.

وأكد الجيش الوطني، أن قواته حررت مناطق استراتيجية شمال غرب المدينة، ابتداء من السلسلة الجبلية لحصون الحقب إلى الجبال المطلة على دمت باتجاه دار الحسن في الجهة الشمالية الغربية للمدينة، فيما تمكنت قوات الجيش من السيطرة على مرتفعات جنوبي مدينة دمت.

وفي الحديدة، قالت مصادر في المقاومة المشتركة، إن فرق الهندسة فككت ونزعت خلال الأيام القليلة الماضية مئات الألغام من الشوارع المحررة في المدينة.

وزرع الحوثيون الألغام بأحجام مختلفة وبطرق مموهة، في الشوارع العامة والجزر، وداخل الأحياء السكنية، فضلا عن تفخيخ المباني العامة والخاصة في المدينة، بعد الضغط العسكري الذي يواجهونه من قوات المقاومة.

وشنت ميليشيات الحوثي حملة مداهمات طالت عشرات المنازل في أحياء بالحديدة، تزامنت مع قطع كامل لشبكة الإنترنت عن المدينة اليمنية.