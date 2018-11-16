وأضافت المصادر أن المتمردين قصفوا الأحياء السكنية في شارع الخمسين وعلى وجه الخصوص الواقعة ما بين دواري المطاحن ويمن موبايل بعدد من القذائف مخلفة أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

فيما قامت قوات المقاومة المشتركة بالرد على مصادر النيران و قصف تحرك للمتمردين أثناء قيامهم بزرع الألغام في شارع الخمسين.

وقصفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمتمردين في مدينة الحديدة و كذلك في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة.

وواصلت فرق الهندسة التابعة للمقاومة المشتركة مسح وتفكيك ونزع شبكات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المتمردون داخل مدينة الحديدة.

وقالت مصادر في المقاومة المشتركة إن فرق الهندسة فككت ونزعت خلال الأيام القليلة الماضية مئات الألغام من الشوارع المحررة ولايزال العمل جارياً بوتيرة عالية لمسح وتفكيك ونزع الألغام والعبوات الناسفة.

وأحرقت ميليشيات الحوثي مخازن مستودعات المؤسسة العامة للكهرباء الواقعة في الأحياء الشرقية داخل مدينة الحديدة قبيل انسحابها منها.

وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين الذين كانوا يتمركزون في مخازن المؤسسة العامة للكهرباء غرب دوار المطاحن أقدمت على إحراقها قبيل دحرها من شارع الخمسين والأحياء المجاورة لدوار المطاحن.