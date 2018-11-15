وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في وقت سابق، إن حركة الملاحة الجوية ستظل متوقفة في مطار الكويت الدولي حتى الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش)، الخميس، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وشهدت الكويت، الأربعاء، حالة من الطقس غير المستقر وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل إلا في الحالات الطارئة.

وتأثرت البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي، محملا بكميات كبيرة من بخار الماء، متزامنا مع منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مصحوبا بتيار هوائي نفاث شديد البرودة.