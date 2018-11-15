واعتبرت الرئاسة أن معركة اليمنيين لتحرير الحديدة تعد "أمرا لا مفر منه سلما أم حربا"، مضيفة أن هادي يتابع الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة في معركة تحرير المدينة من المتمردين.

ونوه هادي بقدرة القوات المشتركة على تجنيب المدنيين مخاطر المواجهات في الحديدة "التي تعتبر جزءا من المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية"، وفق ما أضاف بيان الرئاسة.

وكشف البيان أن هادي يجري فحوصات اعتيادية ويتابع بصورة يومية كافة أعمال الدولة وجبهات القتال، مؤكدا أنه "لا صحة مطلقا للأكاذيب التي ترددها بعض الأطراف التي تعتاش على الأخبار الزائفة".