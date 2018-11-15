وجرى، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم كل الجهود المبذولة لمساعدة الشعب اليمني الشقيق على استعادة أمن وطنه واستقراره.

من جانبهما، أعرب اليدومي والآنسي عن شكرهما وتقديرهما لدور دولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الشعب اليمني الشقيق، والوقوف بجانبه في مواجهة الميليشيات الانقلابية، ومساعدته على استعادة أمنه واستقراره، ليبدأ اليمن مرحلة جديدة من البناء والتنمية وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف مناطق اليمن.

وثمنا مساهمات دولة الإمارات، ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني في مختلف مدنه.