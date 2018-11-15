وقال التحالف الذي تقوده السعودية، إن الميليشيات الانقلابية "تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 5 سفن في ميناء الحديدة، وسفينة في ميناء الصليف".

كما كشف التحالف عن وجود 5 سفن قرب ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر، تنتطر دخوله لكنها لا تتمكن بسبب الرفض الحوثي.

وأكد إصدار 6 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية وغذائية وطبية ومشتقات نفطية، لمساعدة السكان المحتاجين في عدد من مناطق اليمن.

واعتبر التحالف أن "تعطيل ميليشيات الحوثي الانقلابية دخول السفن للموانئ وتفريغ الحمولة، يؤثر على الحياة المعيشية والصحية للشعب اليمني".