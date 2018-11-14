وأطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة، وذلك عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة الواقعة غربي اليمن، وفقدانها السيطرة على مواقع مهمة، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويأتي قصف الانقلابيين العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة، بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي لليمن ما بين قتيل وأسير على يد قوات المقاومة اليمنية، بدعم من التحالف.

ويؤكد استهداف ميليشيا الحوثي الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ البالستية، استمرار الدعم الإيراني للميليشيات وتهريب الأسلحة لها، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيات الانقلابية، وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أقدمت على إحراق وتفجير مستشفى 22 مايو بالحديدة، بعدما طردت عناصرها منه، وحولته إلى ثكنة عسكرية في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية تقدمها الميداني والتوغل داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد السيطرة على مواقع إستراتيجية داخلها من قبضة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، التي تلقت هزائم ساحقة في جبهة الحديدة وسط مصرع العشرات من مسلحيها في مواجهات مع قوات المقاومة.