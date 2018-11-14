وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن قوات الجيش الوطني سيطرت على جبال زويد التابعة لسلسلة جبال مران في محافظة صعدة، معقل الميليشيات وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأضافت المصادر أن تحرير الجبال جاء بعد معارك استمرت لأكثر من 24 ساعة، وانتهت بالسيطرة أيضا على مجموعة قرى واعتقال عناصر من الميليشيات كانت محاصرة في قرية زويد الكبرى.

وكانت قوات الجيش الوطني قد وصلت، وبإسناد من التحالف العربي، إلى مرتفعات سلسلة جبال مران، الخميس الماضي، التي من المعتقد أنها تضم مخبأ محتملا لزعيم الميليشيات المتمردة.

وعلى جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، واصل الجيش تقدمه للسيطرة على الخط الرئيسي الرابط بين صنعاء والبيضاء، بعد السيطرة على جبل صوران الاستراتيحي الذي يطل على هذا الطريق.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك تجري بين الجيش والمتمردين في جبهة ناطع، مشيرا إلى أن السيطرة على الخط بين صنعاء والبيضاء سيكمن الجيش من السيطرة 6 مديريات في المحافظة.

وتمكنت القوات الشرعية، في الأيام الماضية، من التقدم على أكثر من جبهة، لاسيما في الساحل الغربي والبيضاء وسط البلاد، وصعدة في الشمال، مكبدة الميليشيات خسائر فادحة.