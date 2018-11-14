وجاءت استقالة ليبرمان عقب اجتماع عقده مع كتلة حزبه "إسرائيل بيتنا" في البرلمان (الكنيست)، حيث أبلغهم رغبته في ترك وزارة الدفاع احتجاجا على وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ليبرمان عارض قرار التهدئة الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، الثلاثاء، وكان يدفع باتجاه التصعيد مع حماس. كما طالب بعد استقالته، بإجراء انتخابات مبكرة.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، الثلاثاء، إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد يومين من القصف المتبادل، على أثر اقتحام عربة إسرائيلية لأراضي القطاع الحدودية واشتباك مسلحين من حماس معها.

وقُتل 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، ردا على إطلاق صواريخ إسرائيل في أسوأ تصعيد بين الجانبين منذ عام 2014، وهو ما أثار حفيظة الإسرائيليين ضد ليبرمان.