وشكل الحادث، الذي وقع الأربعاء، أول عملية منذ موافقة حركة حماس وفصائل فلسطينية في غزة على التهدئة بوساطة مصرية لإنهاء يومين من القصف المتبادل.

وأضاف الجيش أنه رصد المهاجم الذي كان يحمل سكينا وقواطع أسلاك، موضحا أن القنابل التي ألقاها لم تنفجر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 460 صاروخا وقذيفة هاون على إسرائيل في غضون 24 ساعة، في حين نفذ الطيران الإسرائيلي 160 غارة جوية على أهداف في غزة.

وقتل 7 فلسطينيين، من بينهم 5 من حماس، على إثر اقتحام عربة إسرائيلية لأراضي القطاع الحدودية واشتباك مسلحين من حماس معها.

وفي إسرائيل، قتل شخص واحد وأصيب 3 بجروح بالغة عقب سقوط صاروخ على بناية في عسقلان.