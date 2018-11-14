وواصل المتمردون اقتحام منازل المواطنين في مدينة الحديدة والتمركز بداخلها، وكذلك حفر الخنادق وإقامة الحواجز وزرع الألغام قرب منازل أخرى.

وقالت مصادر محلية إن الحوثيين اقتحموا عددا من المنازل التي نزح أهلها منها في الحي التجاري والكورنيش وأحياء أخرى في المدينة، وقاموا بتحويلها إلى مقرات عسكرية لهم.

وذكرت أن المتمردين أغلقوا الشوارع والأزقة في مسعى لصد قوات المقاومة المشتركة، التي حققت تقدما في عمق المدينة من الجهات الغربية والجنوبية والشرقية، رغم الحواجز الإسمنتية والخنادق الحوثية.

ويجري تضييق الخناق على الحوثيين الذين يتحصنون بالمباني السكنية ويتخذون المدنيين دروعا بشرية.

يأتي ذلك، فيما أفادت مصادر محلية بمدينة الحديدة بأن مجهولين قاموا بإحراق دورية لميليشيات الحوثي الإيرانية، بالزجاجات الحارقة في حي الزهور بمنطقة السلخانة، مما تسبب في إحراق سيارة الدورية وإصابة من كانوا على متنها.