وجاء كلام كونتي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، في ختام مؤتمر باليرمو الدولي لبحث مستقبل ليبيا، الغارقة في أزمات سياسية وأمنية واقتصادية منذ عام 2011.

واعتبر سلامة أن "نجاح مؤتمر باليرمو دليل على التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التسوية في ليبيا".

ومن جهة أخرى، انتقد المسؤول الإيطالي انسحاب تركيا من الاجتماعات، التي اعتبرها المبعوث الدولي إلى ليبيا "حجرا أساسيا في التسوية الليبية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالحكومة الإيطالية، قوله إن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التقى رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، الثلاثاء، في باليرمو.

وفي حين قالت مصادر إن حفتر وصل، مساء الاثنين، إلى المدينة الإيطالية لحضور المؤتمر الذي يستمر يومين، أصدر الجيش الليبي فجر الثلاثاء، بيانا نفى فيه عزم قائده المشاركة في المفاوضات.

وقال البيان، الذي نشر على صفحة الجيش في "فيسبوك": "تنفي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والدولية، حول مشاركة حفتر في أعمال المؤتمر المنعقد بمدينة باليرمو".

وأضاف أن حفتر وصل إلى إيطاليا "من أجل عقد سلسلة لقاءات تبدا اليوم الثلاثاء.. مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية".

وكان رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، الذي يتخذ من غرب ليبيا مقرا له، قد وصل في وقت سابق الاثنين، للمشاركة في أعمال المؤتمر الرامي إلى التوصل لحل للأزمة الليبية.

وتسعى ليبيا لجمع فصيلي ليبيا المتنافسين للمرة الأولى منذ مؤتمر مماثل بباريس في مايو الماضي، حيث اتفقا على خطة إجراء الانتخابات في ديسمبر.