وتظهر اللقطات المصورة، التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات أنباء، حافلة تابعة للجيش الإسرائيلي تسير ببطء قبل أن يصيبها الصاروخ.

واشتعلت النيران في الحافلة بعد الإصابة المباشرة، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي على الأقل.

وأطلق فلسطينيون في غزة، الاثنين، أكبر وابل من الصواريخ على إسرائيل منذ عام 2014، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي، ردا على توغل عبر الحدود نفذته قوات إسرائيلية خاصة الأحد.

وشنت إسرائيل، عقب ذلك، ضربات جوية استهدفت مبان في غزة، منها مقر مخابرات تابع لحماس واستوديوهات تلفزيون الأقصى.

ودوت صفارات الإنذار في بلدات جنوبي إسرائيل وميناء عسقلان، مما دفع السكان للإسراع إلى المخابئ احتماء من الصواريخ، التي أصابت عدة منازل.

وحثت مصر إسرائيل على وقف التصعيد، أما الولايات المتحدة التي تعثرت وساطتها للسلام منذ 2014 فنددت بحماس.