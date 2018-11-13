ولفت المالكي الانتباه إلى أنه جرى ضبط نصف طن حشيش، و720 قالباً متفجراً في محافظة مأرب، فيما جرى ضبط 72 كيلو جراماً من الحشيش المخدر في قرية "الجمنة" غرب مثلث عاهم, مفيداً أن مليشيا الحوثي تضع الحشيش في أكياس برنامج الأغذية العالمي لتشتيت الانتباه، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأوضح أنها لا تزال تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر, بالإضافة إلى تهديدها بتفجير الخزان العائم للنفط "صافر" الذي يسبب انفجاره كارثة بيئية واقتصادية.



وأفاد المالكي أن مليشيات الحوثي الإرهابية لا تزال تقوم بتجريف الطرقات الرئيسة في محافظة الحديدة بمديرية الحالي، وتفخيخ العبّارات والجسور في محافظة الضالع بمديرية دمت, إلى جانب استخدام الأماكن المقدسة "المساجد" في عمليات التخزين وكقاعدة عسكرية لهم.



وأشار إلى أنه يوم الاثنين الماضي قامت مليشيات الحوثي بالدخول إلى مستشفى 22 مايو, حيث اتخذت من الكادر الطبي للمستشفى والمرضى كدروع بشرية، وجرى تحريره من خلال الجيش الوطني والمقاومة المشتركة.



وأكد المالكي أن الأجهزة الأمنية ضبطت شحنة من الأسلحة والذخائر, وعملية تهريب مبلغ وقدره 2.610.000 دولار أميركي, وأخرى تسعة ملايين ريال سعودي في عمليتين مختلفتين جميعها في طريقها إلى مليشيا الحوثي بصنعاء.