وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بحث ولي عهد أبوظبي والمستشار جون بولتون ــ خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد، والمسؤول الأميركي الآراء بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقا إلى الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والسبل الكفيلة باجتثاث هذه الآفة وتجفيف منابعها .. إضافة إلى تحقيق تطلعات شعوب المنطقة في البناء والتنمية والاستقرار.