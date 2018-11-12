وجاء في منطوق الحكم، أن هشام عبدالباسط قبل رشاوى بقيمة بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، إبان توليه منصب محافظ المنوفية شمالي القاهرة، كما قضت المحكمة بتغريمه 15 مليون جنيه مصري.

وذكرت المحكمة، أن الجرائم شاركت فيها عدد من شركات المقاولات والتعاقدات والاتصالات مع رجل الأعمال عصام أحمد فتحي، الذي أخلي سبيله.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت في يناير الماضي إلقاء القبض على عبدالباسط، الذي كان يشغل حينها منصب محافظ المنوفية، ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

يذكر أن إدانة كبار المسؤولين في مصر أمر نادر، غير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهد بحملة ضد الفساد كجزء من حملة إصلاح اقتصادي أوسع.