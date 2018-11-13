وأوضحت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت إثر قيام مسلحين حوثيين بقتل عريس من قرية حطاب في أحد معتقلاتهم.

وكان الضحية قد حضر لإطلاق سراح والده، الذي كانت الميليشيات الموالية لإيران قد اعتقلته بعد مداهمة منزله خلال إقامة مراسم الزفاف.

وبعد حادث القتل داخل السجن، تجمع أهالي المنطقة واقتحموا المعتقل، وقاموا بقتل الجاني الحوثي، وفق المصادر.

واندلعت إثر ذلك اشتباكات بين أهالي قرية حطام والحوثيين، مما أسفر عن مقتل 4، بينهم مسلح حوثي، وإصابة آخرين.

وأشارت المصادر إلى توسع دائرة الاشتباكات مع الميليشيات الإرهابية، لتشمل قبائل همدان التي عززت بمقاتلين.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات المستمرة، تنذر بتصعيد الموقف بين الحوثيين وقبائل همدان.