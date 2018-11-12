وانتشر الفيديو المسيء بعد قضية السيدة المصرية التي تعرضت لاعتداء بالضرب من قبل عدد من السيدات الكويتيات، وهي القضية التي تلاها إجراءات كويتية ومصرية للتحقيق في ملابساتها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله "فور انتشار المقطع المسيء تولت إدارة مباحث الجرائم الإلكترونية جمع البيانات عنه والتقصي عن صاحبه، بهدف تحريك شكوى بحقه".

وأوضح المصدر أنه "عند التوصل إلى بياناته سيتم رفع مذكرة إلقاء قبض بحق الشخص، الذي بدا فيه إن كان مقيما داخل الكويت أو لا".

وأضاف: "في حال إن كان خارج الكويت، فسيتم التنسيق مع سلطات بلاده، ومخاطبتها عبر القنوات الرسمية لاستدعاء المتهم والتحقيق معه".

وبعد حادثة السيدة المصرية، تدخلت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، وقالت إن كل الجهات تدخلت من أجل حصول السيدة على حقها، لكنها انتقدت ضمنيا لجوء السيدة إلى مواقع التواصل الاجتماعي قبل السفارة المصرية في الكويت.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه متابعتها للقضية مع السلطات الكويتية.

وكانت السيدة المعتدى عليها قد أشارت في وقت سابق إلى أنها توجهت إلى السفارة المصرية، وقد وجدت دعما كبيرا لموقفها.