ونقلت وسائل إعلام محلية عن الكندري قوله إن "كل من على أرض الكويت هم خط أحمر والأمر لايتعلق بالكرامة فقضية ادعاء الوافدة المصرية محلها القضاء كحال أي قضية أخرى".

وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم قد قالت في كلمتها خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري " إن كرامة المصري، وبالأحرى كرامة المرأة المصرية خط أحمر، لكننا نحترم السلطة الكويتية والقضاء الكويتي".

وجاء حديث الوزيرة في معرض تعليقها على واقعة تعرّض المواطنة فاطمة عزيز للاعتداء على أيدي سيدات كويتيات في العاصمة الكويتية.

وكانت السيدة قد تحدثت في مقطع فيديو على فيسبوك، قالت فيه، إنه تم الاعتداء عليها وعلى أطفالها من قبل السيدات، وهو ما أثار غضب كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزيرة أن كل الجهات تدخلت من أجل حصول السيدة على حقها، لكنها انتقدت ضمنيا لجوء السيدة إلى مواقع التواصل الاجتماعي قبل السفارة المصرية في الكويت.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه متابعتها للقضية مع السلطات الكويتية. وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، خالد يسري رزق، إن الوزارة "كلفت على الفور القنصلية المصرية في الكويت بالتواصل مع صاحبة الفيديو.. فاطمة عزيز، حيث قامت القنصلية باستقبالها وزوجها لتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازمين، وأكدت لها على متابعة الواقعة مع السلطات الكويتية بشأن التحقيقات الجارية في هذا الصدد".

وكانت السيدة المعتدى عليها قد أشارت في وقت سابق إلى أنها توجهت إلى السفارة المصرية، وقد وجدت دعما كبيرا لموقفها.