وذكرت الوزارة في بیان: "نهيب بالمواطنین الذین یمتلكون أیة معلومات عن رفات العراقیین أو الكویتیین ممن فقدوا في حرب الخليج أو ما یتعلق بمفقودات الأرشیف الأمیري والممتلكات الكویتیة الإدلاء بھا".

وحدد البیان رقم ھاتف (009647901945476) التابع لمدیریة حقوق الإنسان في الوزارة لتقدیم المعلومات، أو عن طریق نظام حكومة المواطن الإلكترونیة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ووعدت الوزارة بتقدیم مكافأة مجزیة لمن یتقدم بھذه المعلومات بعد التثبت منھا، دون أن تكشف عن طبیعة تلك المكافأة.

یذكر أن الحكومة العراقیة أحالت ملف المفقودین الكویتیین من وزارة حقوق الإنسان العراقیة المنحلة إلى وزارة الدفاع.

وكانت الوزارة قد أعلنت في أكثر من مناسبة عن تخصیص مكافآت لمن یتقدم بمعلومات عن المفقودین، لكنھا لم تعلن أبدا عن تلقيها معلومات.