وأفادت مصادر عسكرية وطبية يمنية، بمقتل نحو 50 من ميليشيات الحوثي، وإصابة عشرات آخرين، في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة، وغارات التحالف العربي في الحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واندلعت معارك بين قوات المقاومة اليمنية والميليشيات الانقلابية، في شارع صنعاء الذي يمتد وسط المدينة من مجمع إخوان ثابت الصناعي ووصلت المواجهات إلى داور يمن موبايل.

كما دارت معارك مماثلة على امتداد الخط الترابي المؤدي شمالا إلى مدينة الصالح تخللها قصف متبادل، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة مع تحليق مكثف لطائرات التحالف العربي.

وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية لإسناد المقاومة على الأرض من بينها غارات استهدفت تجمعات بالقرب من مبنى الهجرة والجوازات.

كما قصف الطيران أهدافا متفرقة للحوثيين في شارع الخمسين ومنطقة 7 يوليو وباتجاه سوق الحلقة.

وامتدت غارات طيران التحالف الى مناطق متفرقة في ريف الحديدة، حيث استهدفت واقع وتحصينات وأهداف عسكرية لميليشيات الحوثي في الخط الرابط بين الجروبة والحسينية في بيت الفقيه وصولاً إلى زبيد، و كذلك الجبلية والفازة بالتحيتا.

وأسفرت الغارات والمواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات المتمردة.

وفي وقت سابق، لقي عدد من المتمردين بينهم قناصة مصرعهم وأصيب آخرون في أثناء محاولة التسلل إلى مبنى شركة تطوير تهامة في شارع صنعاء.

وتمكنت قوات المقاومة الوطنية، العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة، من تطهير مساحات واسعة داخل مدينة الحديدة، من الألغام والعبوات الناسفة المموهة، في الأحياء السكنية والطرقات.