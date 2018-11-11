وكان قد لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم بينهم قناصة وجرح آخرون الساعات الماضية بعمليات متنوعة داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفشلت قوات المقاومة المشتركة محاولة تسلل لمليشيا الحوثي صوب مبنى شركة تطوير تهامة في شارع صنعاء بمدينة الحديدة.

وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية، إن عدداً من عناصر المليشيات الحوثية حاولوا التسلل إلى مبنى شركة تطوير تهامة في شارع صنعاء -التي تم تطهيرها مؤخراً- إلا أن أبطالاً من حراس الجمهورية كانوا لهم بالمرصاد، مؤكداً مصرع وجرح معظم المشاركين في العملية وفرار البقية.

وأضاف أن عدداً آخر سقطوا بين قتيل وجريح بقصف مدفعي استهدف تحصيناتهم في محيط دوار يمن موبايل ومعسكر الدفاع الساحلي، فيما لقي قناصان مصرعهما في ذات المربع -محيط دوار يمن موبايل- برصاص وحدة القناصة التابعة لحراس الجمهورية.

ولفت أن طيران التحالف دك أهدافاً عسكرية للمليشيات الحوثية في المحور الشمالي للمدينة مضاعفاً الخسائر في صفوفهم.

وتواصل المقاومة المشتركة بكافة تشكيلاتها (حراس الجمهورية وأبطال العمالقة وأسود تهامة) توغلها داخل مدينة الحديدة وفق الخطة المرسومة لتحرير المدينة من دنس المليشيات الحوثية.