وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارة إلى السعودية، التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر العوجا بالدرعية، إن علاقات البلدين الشقيقين تعد نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول، ومثالا على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتسقة.

وشدد ولي عهد أبوظبي على دور المملكة المحوري في التصدي للمخاطر التي تهدد العالم العربي، معربا عن ثقته في أن المملكة بحكمة قيادتها وصلابة شعبها ستستمر في أداء هذ الدور من أجل صيانة المصالح العربية، وتوفير أسباب التقدم والتنمية لشعوب المنطقة.

وكانت المباحثات قد تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات والأزمات التي تواجهها.